Problematyczne jest składanie przez posiadaczy patentów wniosków o zawieszenie postępowania dotyczącego udzielenia dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC). Skutkuje to opóźnieniem możliwości wszczęcia procedury unieważnienia. I to pomimo że Urząd Patentowy RP nie jest zobligowany do zawieszenia postępowań, zwłaszcza gdy może to stanowić zagrożenie dla interesu społecznego. W przypadku ograniczenia dostępu do tańszych leków możemy mieć miejsce z taką sytuacją. – Udzielenie SPC tuż przed wygaśnięciem patentu w praktyce uniemożliwia rozstrzygnięcie postępowania o jego unieważnienie przed wygaśnięciem ochrony. Bo okres obowiązywania SPC jest przeciętnie krótszy niż czas postępowania o jego unieważnienie – mówi Rychwalski.