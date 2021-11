Farmaceuci bardzo przychylnie podchodzą do tego pomysłu. Wielu z nich ma jednak obawy, czy na drodze do rozpowszechnienia się tego typu szczepień nie stanie art. 94a prawa farmaceutycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.) zakazujący reklamy aptek.

- W oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień nie może być żadnych innych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki - podkreśla Janczewska-Zreda. Zaznacza, że to stanowisko odnosi się do szczepień przeciwko COVID-19, ponieważ GIF może komentować wyłącznie kwestie związane z przyjętymi już przepisami.

Z kolei zdaniem Łukasza Waligórskiego, farmaceuty i redaktora naczelnego MGR.FARM, nie ma konieczności zmian w przepisach, aby apteki mogły skutecznie informować pacjentów o możliwości zaszczepienia się w aptece. Potrzebna jest za to ogólnopolska kampania, która pozwoli dotrzeć do pacjentów z informacją o nowych usługach w aptekach.

Według Waligórskiego niezbędne jest też zunifikowanie i dostarczenie przez resort zdrowia wsparcia w postaci materiałów informacyjnych, np. naklejek do umieszczenia w aptece i ulotek dla pacjentów. - Chodzi o to, żeby apteki nie musiały wymyślać i tworzyć tych materiałów samodzielnie, bo wtedy mogą pojawić się zarzuty o nadawanie im charakteru reklamowego - uważa Waligórski. Przypomina, że gdy wprowadzano do aptek możliwość realizacji e-recepty, przeprowadzono kampanię informacyjną, a apteki otrzymały z NFZ odpowiednie naklejki. - Tak samo powinno to wyglądać w przypadku szczepień w aptekach. A każda inna aktywność i komunikacja powinna być traktowana jako potencjalne naruszenie zakazu reklamy aptek - konkluduje Waligórski.