Benefit Systems zarządza jednym z największych w Polsce pakietem sportowo-rekreacyjnym, a jednocześnie jest właścicielem ponad 100 klubów fitness, m.in. sieci Zdrofit. Decyzja prezesa UOKiK to element toczącego się postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na tym rynku. Urząd podejrzewa, że spółka mogła m.in. ustalać z niektórymi sieciami, by nie współpracowały z konkurencyjnymi operatorami programów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności z OK System (obecnie Medicover Sport).