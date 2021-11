Wszystko to odbywa się w pełni automatycznie, w ułamku sekundy. Na koniec informacje te trafiają do reklamodawców i brokerów danych. Problem polega na tym, że użytkownik nie ma pojęcia, kto ostatecznie dysponuje wiedzą o nim, jak długo ją przetwarza ani do czego ona służy. To jeden z powodów wniesienia skarg na Google i IAB Europe, które stworzyły specyfikacje techniczne handlu tymi danymi. Doktor Johnny Ryan z Irish Council for Civil Liberties, który zainicjował skargi, szacuje, że system Transparency & Consent Framework (TCF) zaprojektowany przez IAB Europe jest wykorzystywany przez ok. 80 proc. działających w Europie stron i aplikacji internetowych.