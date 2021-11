Rada gminy nie jest uprawniona, aby ograniczyć prawo do dotacji tylko do dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznego żłóbka. Upoważnienie ustawowe dla rady gminy do przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dzieci m.in. w żłobku zawarto w art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: u.o.d.). Wynika z niego, że podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Jej wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania, w tym kategorie dzieci, na które jest przyznawana, określa rada gminy w drodze uchwały.