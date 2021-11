Tymczasem na mocy postanowienia sądowego kurator został upoważniony do podjęcia czynności zmierzających do powołania zarządu spółki w ciągu 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia, a w razie potrzeby do podjęcia czynności zmierzających do likwidacji spółki. Radca został także upoważniony do reprezentowania spółki we wszystkich postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych związanych z roszczeniami Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących od spółki. Kurator zaskarżył to postanowienie, ale sąd utrzymał je w mocy.