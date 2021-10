Obecne brzmienie art. 94a prawa farmaceutycznego oraz jego szeroka wykładnia dokonana przez sądy administracyjne w zasadzie eliminuje podmiot prowadzący aptekę z różnorodnych działań innowacyjnych czy też promocyjnych. Eliminuje to również zgodną z prawem i tak bardzo pożądaną konkurencję, a w rezultacie szkodzi pacjentom i prowadzi do wzrostu cen. Zmiany są jak najbardziej pożądane, jednak obawiam się, że kierunkiem prac nie jest daleko idąca liberalizacja tego zakazu, a jedynie dopuszczenie kilku dodatkowych form informacji do wąskiego katalogu wyłączeń.