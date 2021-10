Przepisy o zamówieniach publicznych stosuje się od tzw. progu bagatelności, który do końca ub.r. wynosił 30 tys. euro, a dziś 130 tys. zł. Poniżej tych kwot nie trzeba organizować przetargu. Jednocześnie prawo zabrania dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Jeśli więc w tym samym czasie kupowany jest sprzęt informatyczny, to nie można osobno zamawiać komputerów, osobno monitorów i osobno klawiatur. A precyzyjniej mówiąc - można, nawet w osobnych przetargach, ale wartość ich musi zostać zsumowana i dopiero łączna kwota przesądza o tym, czy należy stosować przepisy o zamówieniach publicznych, a jeśli tak, to czy poniżej czy powyżej progów unijnych.