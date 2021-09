OLAF przyjrzał się inwestycji i w grudniu 2017 r. przesłał węgierskim organom raport z postępowania. W marcu 2019 r. Andrea Homoki, członkini lokalnego stowarzyszenia, wystąpiła do OLAF z wnioskiem o udostępnienie sprawozdania zawierającego ustalenia urzędu. Wniosek został odrzucony ze względu na konieczność ochrony tożsamości informatorów oraz poufność dokumentów roboczych z postępowania. 19 lipca 2019 r. Homoki wniosła więc skargę do Sądu UE , zmierzającą do uchylenia decyzji OLAF.