Ma to kluczowe znaczenie w kontekście ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli pracownik ma w umowie zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie i wykonuje umowę zlecenia na rzecz innej firmy, jest obowiązkowo obejmowany ubezpieczeniami społecznymi tylko ze stosunku pracy. Jednak gdy realizuje zlecenie na rzecz swojego pracodawcy, obowiązkowo jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi ze wszystkich umów (zlecenia i umowy o pracę). Płatnikiem jest wówczas firma, z którą jest związany stosunkiem pracy.

Przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że wspomniany przepis jest bardzo ogólny, a sądy różnie podchodzą do tej regulacji.

Niedawno jednak Trybunał Konstytucyjny nie tylko uznał, że jest on zgodny z ustawą zasadniczą (wyrok z 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16), ale też pokusił się o stwierdzenie, że artykuł jest jasny i precyzyjny w stopniu, który umożliwia jego adresatom odtworzenie zakresu ich obowiązków (pisaliśmy o tym w DGP nr 93/2021 „Płatnikiem należności do ZUS jest ten, kto korzysta z pracy”). W praktyce wygląda to jednak inaczej, o czym świadczą dwie uchwały, które zapadły w zeszłym tygodniu przed Sądem Najwyższym.