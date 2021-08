Spory o prace dodatkowe to jeden z częstszych problemów pojawiających się przy realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane. Zamawiający nie są skłonni do związanych z nimi ponadplanowych wydatków, tymczasem wykonawcy często muszą je przeprowadzić, gdyż wymaga tego sztuka budowlana czy wręcz kwestie bezpieczeństwa. Sprawy te bardzo często kończą się w sądzie, który musi rozstrzygnąć, czy podmiot realizujący zlecenie powinien wiedzieć o konieczności wykonania spornych prac, czy też nie były one przewidziane w pierwotnym zestawieniu.