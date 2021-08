Sąd zgodził się ze zdaniem głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, że użycie wspomnianej nazwy produktu narusza art. 7 ust. 1 lit. a unijnego rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przepis ten stanowi, że informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.