Projektowane przepisy zakładają m.in. zastąpienie obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych. Jak UP RP odnosi się do tej propozycji? Czy zmiana nie doprowadzi do nadużywania procedury przez tzw. trolli patentowych?

Zastąpienie dotychczasowego systemu badawczego systemem rejestrowym skróci czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych ze średnio 24 miesięcy do średnio 12 miesięcy. Jest to dość istotne, gdyż ochrona wzoru użytkowego trwa maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w UP RP. Tym samym potencjalny czas ochrony wzoru użytkowego, po udzieleniu ochrony, wydłuży się.

W celu ograniczenia nadużywania udzielonego prawa z rejestracji planuje się zobowiązanie powoda do dołączenia do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji sprawozdania o stanie techniki. Zaproponowany system rozpytywania zgłoszeń wzorowany jest na systemie niemieckim.

W zdecydowanej większości przypadków nie dochodzi do zawarcia ugody podczas obowiązkowego terminu. Projekt proponuje uelastycznienie procedury poprzez umożliwienie stronom wystąpienia ze zgodnym wnioskiem o wyznaczenie im terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu. Okres ugodowy będzie miał miejsce tylko w tych postępowaniach, w których obie strony widzą możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu, co z kolei pozwoli na szybsze procedowanie w pozostałych sprawach. To rozwiązanie nie tylko wypełnia zobowiązanie płynące z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r., ale także z powodzeniem funkcjonuje od wielu lat w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Proponowane rozwiązanie pozwala na wyznaczanie rozpraw w tych przypadkach, gdy sprzyja to prawidłowemu wyjaśnieniu sprawy lub przemawia za tym ekonomika postępowania. Obecnie obowiązek wyznaczenia rozprawy dotyczy każdej sprawy, co nie jest korzystne. W praktyce bardzo często rozprawa sprowadza się bowiem do tego, że strony powtarzają stanowiska zawarte w pismach procesowych lub też składają pisma na rozprawie, a drugiej stronie zakreślany jest termin na zajęcie stanowiska. Tego rodzaju sytuacje niepotrzebnie wydłużają postępowanie i generują koszty, obligując strony do dojazdów z różnych zakątków kraju. Projektowane rozwiązanie powinno wpłynąć korzystnie na sposób procedowania przed UP RP przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych praw stron.