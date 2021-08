Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce praktycznie od nowa napisać prawo własności przemysłowej. Obowiązujące przepisy były bowiem nowelizowane już ponad 20-krotnie i przez to stały się nieczytelne dla uczestników systemu ochrony własności przemysłowej oraz podmiotów zainteresowanych uzyskaniem takiej ochrony. Co prowadzi do niewielkiej liczby dokonywanych zgłoszeń, zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami członkowskimi.

Istotną zmianą ma być skrócenie z dziewięciu do sześciu miesięcy okresu, w którym urząd patentowy jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie ze światowego stanu techniki. Ma to pozwolić zgłaszającym na szybsze podjęcie decyzji w sprawie uzyskania ochrony patentowej.

– Pomysł jest interesujący, ale może generować problemy w przyszłości – mówi Mikołaj Lech, rzecznik patentowy i autor bloga ZnakiTowarowe-blog.pl. Tłumaczy, że opis patentowy ma ustaloną konstrukcję, aby każdy mógł zrozumieć, co jest przedmiotem ochrony . Zrezygnowanie z zastrzeżeń patentowych przy wstępnym zgłoszeniu wynalazku doprowadzi do niepewności prawnej.

– Wprowadzenie systemu rejestrowego może istotnie przyspieszyć procedurę zgłoszeń, ale trzeba liczyć się z wykorzystywaniem takiego rozwiązania przez nieetyczne podmioty – mówi. Zdaniem prawnika zmiana systemu może spowodować lawinę zgłoszeń tzw. trolli patentowych, zastrzegających rozwiązania, które są już dostępne na rynku. W obecnym systemie badawczym ekspert Urzędu Patentowego sam to weryfikuje i odmawia ochrony na rozwiązania, które nie są nowe. Z wadami procedury rejestrowej w przypadku patentów borykała się chociażby Ukraina. Przykładowo jeden z podmiotów zarejestrował tam „kawałki kamienia umieszczane na grobach”. Mówiąc wprost: płyty nagrobne. Doprowadziło to do paraliżu tysięcy firm kamieniarskich i zablokowania eksportu granitu z ukraińskich kamieniołomów.

Zmianie ma ulec również sposób procedowania w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego. Projekt ustawy przewiduje, że urząd patentowy będzie orzekał na posiedzeniach niejawnych. Rozprawy będą zaś odbywać się jedynie wówczas, gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub pozwoli na bardziej efektywne wyjaśnienie sprawy, albo na wniosek strony. Pojawi się też możliwość przeprowadzania rozpraw zdalnie oraz sporządzania protokołu w postaci elektronicznej.

Projektodawca przewiduje wprowadzenie zachęty o nazwie IP COMBO – w przypadku dokonania w okresie trzech miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej opłata za zgłoszenie każdego z nich może zostać obniżona nawet o 30 proc. Ma to być rozwiązanie korzystne dla innowatorów, którzy są na etapie budowy swojego portfolio praw własności intelektualnej i zmierzają do ich komercjalizacji. Prawnicy uważają, że IP COMBO może istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby zgłoszeń.