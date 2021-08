W sytuacji, w której inspektorzy stwierdzają naruszenia przepisów ochrony środowiska, najczęściej wydają w pierwszej kolejności zarządzenie pokontrolne, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Jest to akt o charakterze władczym organu administracji publicznej, który zawiera w sobie dwa elementy. Po pierwsze – przypomnienie o podstawowych (naruszonych) obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska (np. inspektorzy stwierdzając przekroczenie warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów, powinni przypomnieć o obowiązku stosowania się do limitów). Po drugie – informację, że kontrolowany w wyznaczonym terminie ma obowiązek poinformowania wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (dalej: WIOŚ) o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń (art. 12 ust. 2 u.i.o.ś.). A zatem z zarządzenia pokontrolnego nie płynie wprost obowiązek wystąpienia o zmianę czy też o nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Co istotne – nie jest karalne na podstawie zarządzenia pokontrolnego samo niewykonanie przypominanych obowiązków, sankcje za to grożą za niepoinformowanie o zakresie podjętych i zrealizowanych (lub nie) działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń. A zatem kontrolowany może także przekazać informację, że się nie zgadza z zarządzeniem pokontrolnym (w całości i w części) i dlatego go nie wykona. Moim zdaniem czytelnik w informacji skierowanej do inspekcji ochrony środowiska powinien wyjaśnić (aby inspekcja wiedziała, iż zaistniała sytuacja nie jest przejawem niesubordynacji), że przedsiębiorca nie wystąpi o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, albowiem sytuacja miała charakter jednostkowy za poprzedni rok i w kolejnych latach przekroczenia nie będą miały miejsca.

Drugą potencjalną sankcją jest możliwość cofnięcia pozwolenia. Zgodnie z art. 195 ust. 1 p.o.ś. pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach. Zanim jednak do tego dojdzie, przepisy nakazują danie szansy przedsiębiorcy. W myśl art. 195 ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa go do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie. Wezwanie to ma na celu doprowadzenie do przestrzegania prawa przez podmiot prowadzący instalację, w sytuacji, gdy w wyniku poczynionych w postępowaniu ustaleń stwierdzone zostanie, że eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia lub przepisów prawa. Jeżeli u czytelnika obecnie nie ma już przekroczeń w zakresie wytwarzania odpadów, to organ nie ma już podstaw do kierowania wezwania z art. 195 ust. 2 p.o.ś., a więc i do cofnięcia pozwolenia.