Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji przepisów , przewidujący zablokowanie możliwości otwierania sklepów pod pretekstem działalności pocztowej, doprecyzowanie definicji przeważającej działalności handlowej oraz precyzujący, kto może stać za ladą w otwartym w niedziele sklepie. Czy to ukróci działania sieci handlowych, w tym m.in. Biedronki?

Zdecydowanie tak. W mojej ocenie Biedronka nie będzie mogła działać jako operator pocztowy i to niezależnie od tego, z kim podpisze umowę. Tego rodzaju działalność nie będzie bowiem stanowiła w jej przypadku przeważającej. Swoboda zawierania umów i nieszczelne przepisy sprawiają, że dziś obchodzenie przepisów jest możliwe. Negatywne emocje w społecznym odczuciu budzi fakt zaangażowania w to spółki Skarbu Państwa. Jednak nie należy się dziwić, że przedsiębiorstwa starają się rozwijać swoją działalność.

Nie jestem przekonany, czy jest to rozwiązanie, które sprawdzi się też przy innych wyłączeniach. Skoro bowiem przeważająca działalność ma wynikać z wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, to taki mechanizm już zabezpiecza próby omijania przepisów, zważywszy, że za prowadzenie działalności niegodnie z wpisem przepisy ustawy o statystyce publicznej przewidują określone sankcje. Nie wiem, jak przedsiębiorcy zareagują na kolejne obowiązki polegające na tworzeniu dodatkowej dokumentacji, ewidencji sprzedaży, jej raportowania. Poza tym istnieje ryzyko, że niektóre placówki handlowe będą próbowały tak prowadzić sprzedaż, aby ta przeważająca w każdym miesiącu wynosiła ponad 50 proc. i w dodatku była zgodna z wpisem określonym w PKD. Taki stan może doprowadzić ponownie do masowego otwarcia w niedziele placówek handlowych. Podam przykład: wystarczy, że sieć będzie dodawała gratis kwiatek do każdego zakupu i będzie mogła wykazać w danym miesiącu, że jest kwiaciarnią.