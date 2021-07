Skargę do TK wniosła właścicielka siedliska przyległego do działki będącej własnością spółki z o.o. z siedzibą w S. Podmiot ten w drodze decyzji marszałka województwa otrzymał koncesję na odkrywkową eksploatację złoża granitu z użyciem materiałów wybuchowych na obszarze górniczym mieszczącym się w granicach należącej do niego nieruchomości. Postępowanie koncesyjne toczyło się bez udziału i wiedzy właścicieli przyległych nieruchomości. Skarżąca wraz z pozostałymi współwłaścicielami przyległego siedliska wnieśli odwołanie od decyzji koncesyjnej do ministra środowiska, który je umorzył. Powołując się na art. 41 ust. 2 p.g.g., minister stwierdził, że nie mają oni statusu strony w postępowaniu o udzielenie koncesji. Zgodnie bowiem z tym przepisem „Stronami postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego działu nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych”. Skarga, a następnie skarga kasacyjna na decyzję ministra zostały oddalone. W tej sytuacji strona wniosła do TK skargę konstytucyjną, w której wnioskowała m.in. o zbadanie zgodności z konstytucją art. 41 ust. 2 p.g.g.