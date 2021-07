W odwołaniu złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej wykluczeni wykonawcy podważali zarówno sam warunek, jak i przekonywali, że nawet jeśli go uznać za zgodny z prawem, to został on przez z nich spełniony. Pierwszy z zarzutów oparli na rozporządzeniu ministra rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Artykuł 6 ust. 2 wskazuje, że można wymagać dokumentu ważnego na dzień składania ofert. Tym samym zamawiający nie był uprawniony do żądania świadectwa ważnego przez cały okres trwania umowy