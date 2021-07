We wspomnianym artykule zignorowano mechanikę udzielania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MSP, wskazując, że brak możliwości złożenia odwołania od decyzji PFR odmawiającej wsparcia w całości nastręcza wątpliwości co do sposobu kwestionowania decyzji funduszu. Przede wszystkim między stronami w chwili złożenia wniosku dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej, która wygasa (w mojej ocenie nie zawsze skutecznie) dopiero na skutek odmownej decyzji PFR o udzieleniu subwencji finansowej w całości. W tej sytuacji przedsiębiorca mógł, a nawet powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie okoliczności leżących u podstaw decyzji odmownej, np. spłacić zaległości w US czy ZUS na dzień składania wniosku, zaktualizować dane o pracownikach w ZUS lub złożyć deklarację korygującą w US. Następnie przedsiębiorca miał możliwość ponowić złożenie wniosku o udzielenie wsparcia, gdyż po otrzymaniu decyzji odmownych PFR nie wprowadził żadnego limitu wniosków. Dopiero gdy natura błędu nie pozwalała wyeliminować go własnym działaniem przedsiębiorcy, konieczne było zwrócenie się do PFR w ramach postępowania wyjaśniającego.