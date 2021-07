W minionym roku tylko 4 proc. wyroków KIO zostało zaskarżonych do sądów okręgowych. Tak niewielki odsetek nie oznacza, że strony sporów przetargowych akceptują rozstrzygnięcia. Wynikał raczej z wysokich opłat sądowych. Wynosiły one pięciokrotność wpisu od odwołania, a więc od 37,5 tys. zł do 100 tys. zł.

Od początku 2021 r. pobierana jest już tylko trzykrotność, a więc opłaty wynoszą od 22,5 tys. zł do 60 tys. zł. W tym czasie mocno wzrosła liczba skarg na orzeczenia KIO. Do końca kwietnia złożono ich 58, podczas gdy w tym samym okresie ub.r. było ich 27. W tym roku zaskarżono już 7 proc. wszystkich wyroków.

– W sposób oczywisty widać zależność między wysokością opłat a skłonnością przedsiębiorców , bo to oni najczęściej składają skargi, do podejmowania prób podważania rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi. Nie dostrzegam innego powodu, chociażby jakiejś kontrowersyjnej linii orzeczniczej, który by mógł powodować tak gwałtowny wzrost liczby skarg – komentuje dr Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna.

Już wcześniej jednak projektodawcy nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) doszli do podobnych wniosków i zaproponowali zmniejszenie wysokości opłaty do trzykrotności wpisu od odwołania.

– Wzrost liczby skarg, choć znaczący, nie jest niepokojący. Jeśli coś powinno niepokoić, to raczej dotychczasowy, wyjątkowo niski odsetek zaskarżanych wyroków. Nie spodziewam się, by wykonawcy nadużywali tego instrumentu, mówiłbym raczej o zwykłym korzystaniu z prawa do drugiej instancji. To pozytywny trend, bo dodatkowa kontrola orzecznictwa zawsze jest cenna – ocenia Artur Wawryło, ekspert z Kancelarii Zamówień Publicznych.

Jak wynika z danych za ubiegły rok, zdecydowaną większość skarg (79 proc.) składają przedsiębiorcy . Równe 50 proc. odwołujący, a 26 proc. przystępujący do postępowania odwoławczego. Tylko co piąta skarga pochodziła od zamawiających, przy czym można domniemywać, że w znacznej części od sektorowych (czyli np. spółek energetycznych lub kopalni). Co czwarta skarga w 2020 r. okazała się uzasadniona, gdyż 25 proc. spraw zakończyło się zmianą wyroku KIO. Oddaleniem – 40 proc., odrzuceniem – 25 proc., umorzeniem postępowania – 8 proc., a wycofaniem skargi – 2 proc.

– To i tak lepszy wynik niż w sądach powszechnych, co świadczy o profesjonalizmie Krajowej Izby Odwoławczej. Jak widać, organ wyspecjalizowany w rozstrzyganiu sporów przetargowych, mimo formułowanych przez niektórych zastrzeżeń, sprawdził się w praktyce – zauważa dr Włodzimierz Dzierżanowski.

– Daje to nadzieję na większą jednolitość orzecznictwa. Nie jest tajemnicą, że wcześniej sprawy bardzo jednak specjalistyczne trafiały do różnych sędziów, czasem takich, którzy pierwszy raz w życiu mieli do czynienia z zamówieniami publicznymi. To powodowało, że pojawiały się przypadkowe rozstrzygnięcia, co wywoływało konsternację na rynku. Żałuję jednak, że nowy sąd nie zajmuje się wyłącznie sprawami z zakresu zamówień, bo dopiero wtedy można byłoby mówić o pełnej specjalizacji – zwraca uwagę Artur Wawryło.