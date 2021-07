Śląski WIF wszczął postępowanie administracyjne po zawiadomieniu złożonym przez okręgową izbę aptekarską. Wskazano w nim, że w witrynie jednej z aptek ogólnodostępnych powieszono plakat przedstawiający wizerunek mężczyzny w białym fartuchu i dymek z napisem: „Podziel się opinią o aptece”. Zdaniem izby aptekarskiej przekroczono w ten sposób dopuszczony przez prawo farmaceutyczne zakres dozwolonej reklamy. W odpowiedzi na pismo pełnomocnik przedsiębiorcy wskazywał jednak, że plakat nie zachęca w żaden sposób do zakupu jakichkolwiek produktów, a służy jedynie przekazaniu klientom, że mogą zgłaszać swoje ewentualne uwagi o funkcjonowaniu apteki. Wysłuchanie opinii miało pomóc w zapewnieniu jak najwyższej jakości obsługi. Pełnomocnik podkreślił w piśmie, że jego zdaniem „kwalifikowanie możliwości wyrażenia przez pacjenta opinii o aptece jako niedozwolonej reklamy apteki jest nie tylko nieprawidłowe, co wręcz niebezpieczne z punktu widzenia interesów i zdrowia pacjentów odwiedzających apteki ogólnodostępne w kraju”. Do przedstawionej argumentacji WIF się jednak nie przychylił. W uzasadnieniu decyzji o nałożeniu kary wskazał, że wysoką jakość usług farmaceutycznych, a także bezpieczeństwo pacjentów gwarantuje przede wszystkim pracujący w niej fachowy personel. Działalność apteki powinna więc opierać się na obowiązujących przepisach, a nie opiniach pacjentów.