W zdecydowanej większości przypadków firmy oraz instytucje stosują kanały zgłoszeń, które nie zapewniają anonimowości sygnalistom. Jednocześnie około połowy wszystkich pracowników jest zdania, że podstawową cechą systemu do raportowania nieprawidłowości w organizacji powinna być właśnie możliwość wprowadzania zgłoszeń anonimowych. Również 48 proc. przedstawicieli firm i 56 proc. przedstawicieli instytucji publicznych jest zdania, że to zachęciłoby sygnalistów do działania.