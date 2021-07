Zgodnie z art. 30073 par. 1 k.s.h. rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje ją wobec osób trzecich oraz sprawuje nadzór nad jej działalnością. Zatem w założeniu rada ma łączyć w sobie funkcje zarządu oraz rady nadzorczej, ale w praktyce realizacja tych funkcji zależeć będzie od składu rady dyrektorów oraz dalszych decyzji dotyczących podziału kompetencji wewnątrz tego organu. Nowe przepisy nie zawierają ograniczeń co do liczby członków rady. Jeżeli jednak w PSA będzie powołany jeden dyrektor, to z natury rzeczy rada dyrektorów będzie w istocie zarządem – jedyny dyrektor nie będzie bowiem nadzorował sam siebie. Połączenie funkcji zarządczych i nadzorczych może wystąpić jedynie w przypadku powołania wieloosobowej rady dyrektorów.

Co do zasady w takiej wieloosobowej radzie wszyscy dyrektorzy mają prawo i obowiązek wspólnie prowadzić sprawy PSA, a więc zarządzać nią. W takim przypadku trudno mówić o faktycznym sprawowaniu przez nich nadzoru nad działalnością spółki w aspekcie kontroli nad zarządzaniem spółką, choć czynności nadzorcze mogą nadal być wykonywane w stosunku do niższych szczebli zarządzania.

Jednak w radzie dyrektorów PSA można powierzyć jednemu lub więcej dyrektorom wykonywanie wszystkich lub wybranych czynności prowadzenia przedsiębiorstwa (tj. zarządu) spółki. Takiego powierzenia można dokonać w umowie spółki, regulaminie rady dyrektorów, a nawet w uchwale samej rady dyrektorów. Oznacza to maksymalną elastyczność – sama rada może dokonać podziału kompetencji w jej łonie, co pozwala szybko reagować na nowe potrzeby i zmiany w działalności PSA.

W przypadku powierzenia czynności zarządczych niektórym dyrektorom do pozostałych dyrektorów (niewykonawczych) należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością spółki. Analogicznie jak w przypadku dyrektorów wykonawczych, jeżeli dyrektorów niewykonawczych jest co najmniej dwóch, to możliwe jest utworzenie komitetu rady dyrektorów, w skład którego mogą wchodzić jedynie dyrektorzy niewykonawczy oraz ewentualnie osoby trzecie z głosem doradczym.

Dyrektorzy niewykonawczy wykonują funkcje nadzorcze zarówno indywidualnie, jak i kolegialnie. Każdy z nich może indywidualnie badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od dyrektorów i pracowników spółki wyjaśnień i sprawozdań, weryfikować stan majątku spółki. Dyrektor niewykonawczy może również żądać przedstawienia na posiedzeniu rady dyrektorów lub wyodrębnionego komitetu określonych sprawozdań, wyjaśnień lub dokumentów. Do zadań dyrektorów niewykonawczych należy w szczególności weryfikacja sprawozdań zarządu z działalności PSA oraz sprawozdań finansowych i przedstawianie akcjonariuszom wyników takiej weryfikacji (co jest klasycznym, obligatoryjnym zadaniem rady nadzorczej w spółkach kapitałowych).

Podział członków rady dyrektorów na wykonawczych i niewykonawczych, a także ewentualne ustanowienie komitetu wykonawczego oraz komitetu rady dyrektorów, powoduje, że funkcje zarządcze oraz nadzorcze ulegają rozdziałowi w sposób przypominający podział na zarząd i radę nadzorczą. Jednak nawet w przypadku takiego podziału, określone zadania realizowane są wspólnie przez wszystkich dyrektorów. Powoduje to, że mamy do czynienia z inną sytuacją niż w przypadku ustanowienia zarządu i rady nadzorczej. Mianowicie uchwały całej rady dyrektorów wymagają następujące sprawy (poniższa lista może zostać rozszerzona w umowie spółki):

c) ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki i „ukształtowanie podstawowych funkcji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa” (nie do końca wiadomo, na czym ma polegać „ukształtowanie podstawowych funkcji” przedsiębiorstwa PSA, skoro nie jest ono elementem określenia struktury organizacyjnej spółki, które przecież zakłada przypisanie określonych funkcji poszczególnym częściom takiej struktury);

Oznacza to, że założeniem jest włączenie dyrektorów niewykonawczych w proces podejmowania kluczowych decyzji w PSA, w tym decyzji o rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do reprezentacji spółki o prokurentów. W ten sposób dyrektorzy niewykonawczy w pewnym zakresie uczestniczą w prowadzeniu przedsiębiorstwa spółki, a uczestnicząc w posiedzeniach rady, uzyskują wiedzę o bieżących sprawach spółki.

Dyrektorów niewykonawczych od członków rady nadzorczej wyraźnie odróżnia to, że dyrektorzy niewykonawczy również są uprawnieni do reprezentowania PSA, a uprawnienia tego nie można wyłączyć ze skutkiem dla osób trzecich (art. 30077 k.s.h.). Ta reguła stanowi konsekwencję możliwości powierzenia funkcji dyrektorów wykonawczych w drodze m.in. uchwały samej rady dyrektorów. W konsekwencji osoba trzecia może nie mieć możliwości weryfikacji, czy dany członek rady dyrektorów jest np. dyrektorem niewykonawczym.

Co istotne, te zasady obejmują solidarną odpowiedzialność za zobowiązania PSA w przypadku, gdyby egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna. Warto w tym miejscu zauważyć, że w niektórych publikacjach na blogach prawnych pojawiają się stwierdzenia, że takiej odpowiedzialności członkowie rady nie poniosą. Takie stwierdzenia wynikają prawdopodobnie z redakcji przepisów, która może być myląca. Mianowicie przepisy o PSA zawierają odpowiednik art. 299 k.s.h. przewidującego odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – jest to art. 300132 k.s.h. Wspomina on wprost jedynie o odpowiedzialności członków zarządu (a nie wymienia rady dyrektorów). Jednak przepis ten należy czytać łącznie z art. 4 par. 21 k.s.h., który – ze wskazanymi tam wyjątkami – nakazuje stosować do rady dyrektorów przepisy odnoszące się do zarządu PSA.