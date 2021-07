– Należy pamiętać o tym, że w Europie obowiązuje zasada referencyjności cen. Jeśli Polska będzie krajem, w którym ceny leków będą najniższe, a do tego minister zdrowia będzie dążyć do tego, by ceny te jeszcze obniżać, to producenci mogą dojść do wniosku, że nie ma uzasadnienia biznesowego dla dalszej refundacji poszczególnych produktów w Polsce – przekonuje.