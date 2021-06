W kontekście sytuacji opisanej przez czytelnika pomocne może okazać się stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 41/20). W stanie faktycznym tej sprawy podatnik prowadzący dom opieki społecznej również kwestionował decyzję wójta o nałożeniu podatku według stawek najwyższych, jak dla prowadzących działalność gospodarczą, a nie według stawek preferencyjnych. Sąd przychylił się do decyzji wójta gminy i samorządowego kolegium odwoławczego, a w uzasadnieniu m.in. wskazał, że wpis do rejestru podmiotów leczniczych stanowi warunek prowadzenia działalności leczniczej. Ponadto dodał: „Innymi słowy, jeśli daną nieruchomość zajmuje podmiot, który nie jest wpisany do wspomnianego rejestru, to podatnik, u którego powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od takiej nieruchomości, nie może korzystać ze stawki preferencyjnej przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. W niniejszej sprawie nie jest natomiast sporne, że „podmiot (…) nie jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych, lecz do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku”.