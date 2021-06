„I o ile zgodzić się należy z zamawiającym, iż oceniając treść oferty danego wykonawcy, zamawiający zobowiązany jest uwzględnić ewentualne błędy czy omyłki, jakie mogą być zawarte w treści oferty, i dążyć do sanowania takich uchybień, to jednak granica działań zamawiającego została określona przez ustawodawcę w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. Wszelkie zmiany treści oferty wykonawcy nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. Działania zaś zamawiającego doprowadziły, zdaniem Izby, w okolicznościach niniejszej sprawy, do istotniej zmiany treści oferty, w tym zmiany zakresu wycenianych prac, czy też materiałów służących do realizacji zamówienia” – podsumowała KIO.