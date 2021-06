Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ma wprowadzić specjalne kategorie informacji, które będą udostępniane obowiązkowo (a nie na wniosek) i, co równie ważne, w formacie nadającym się odczytu maszynowego za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API). W uproszczeniu – dzięki temu aplikacja, choćby wspomniany rozkład jazdy, będzie mogła pozyskiwać i przetwarzać te dane w sposób automatyczny. Dotyczyć to ma kategorii danych o wysokiej wartości. Z kolei dane dynamiczne mają być dostępne nie tylko za pośrednictwem API, ale w sposób natychmiastowy, zaraz po ich zgromadzeniu. Ma to pomóc twórcom aplikacji działających w czasie rzeczywistym (np. śledzenie ruchu na drogach czy warunków pogodowych).