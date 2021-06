I podkreślał: – Naszym celem jest ograniczenie tego problemu społecznego. Zdiagnozowaliśmy zatem podstawowe obszary. Projekt w wyjściowej wersji będzie przewidywał minimalne, konieczne do wdrożenia w celu ochrony konsumentów rozwiązania. Jesteśmy jednak gotowi do rozszerzenia go po zapoznaniu się z uwagami, które spłyną do nas w toku konsultacji społecznych.