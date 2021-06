Szczegółowe regulacje związane z dysponowaniem mieniem nieruchomym gmin zasadniczo są zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej art. 13 ust. 1 nieruchomości należące do JST mogą być przedmiotem obrotu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw. W szczególności dotyczy to sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, a także użyczenia. Z dalszych regulacji wynika zaś, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej. Warunki zbycia obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu, który może mieć różne formy, w tym przetargu ustnego nieograniczonego, czyli tak jak w pytaniu przedsiębiorcy. Szczegółową organizację tej procedury przewiduje rozporządzenie z 14 września 2004 r. Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1698). W akcie tym – w otwartym katalogu – przewidziano elementy składowe ogłoszenia o przetargu. Są to m.in.: cena wywoławcza, obciążenia nieruchomości, informacje o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, termin i miejsce przetargu, wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia. Nie wymieniono jednak innych możliwych elementów, w tym np. przewidujących zawarcie umowy przedwstępnej z opcją uporządkowania terenu przez zwycięzcę przetargu w określonym okresie czasowym. Co jednak istotne, brak takich zapisów nie świadczy o tym, że inne warunki przetargu są nielegalne. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że zasadniczym źródłem wielu mechanizmów prawnych są regulacje kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Przepisy te niewątpliwie mogą stosować także podmioty publiczne – w sytuacji gdy wykonują zadanie o cechach cywilnoprawnych, jakim jest m.in. sprzedaż mienia samorządowego.