Najnowsza rejestracja nastąpiła w 2011 r. Cztery lata później chorwacka firma wniosła o unieważnienie prawa do tego znaku, uznając, że został on zgłoszony w złej wierze. Nowe zgłoszenie miało bowiem na celu obejście obowiązku dowiedzenia rzeczywistego używania tych znaków. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgodził się z tą argumentacją i rzeczywiście unieważnił prawo do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług objętych wcześniejszymi zgłoszeniami. Decyzja ta została zaskarżona przez Hasbro do Sądu UE , który w ubiegłym tygodniu uznał ją jednak za słuszną.