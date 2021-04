– Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, ażeby odmawiać temu samemu podmiotowi chociażby możliwości bycia spółką przejmującą w procesie łączenia z inną spółką krajową, podczas gdy będzie ona mogła przejąć w ten sposób spółkę zagraniczną. Takie zróżnicowanie mogłoby negatywnie wpłynąć nie tylko na atrakcyjność SKA jako formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej , lecz także na konkurencyjność krajowych SKA w stosunku do tych z innych państw – wskazuje ekspert.

Według niego zmiana proponowana przez resort będzie kolejnym krokiem do zbliżenia statusu prawnego SKA do spółek kapitałowych. I nie powinno się na tym poprzestawać.

– Taka zmiana legislacyjna mogłaby przyczynić się do rozwiązania innych problemów, występujących w codziennej działalności tych spółek, jak choćby przesądzenie, że pomiędzy podpisaniem statutu SKA a jej wpisem do rejestru spółka może dokonywać czynności prawnych jako tzw. spółka w organizacji. Przesunięcie SKA do spółek kapitałowych mogłoby więc skutkować większą atrakcyjnością tej formy prawnej i zmniejszyć ograniczenia, z jakimi spotykają się spółki w fazie intensywnego rozwoju – podsumowuje Krzysztof Marczuk.