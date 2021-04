Choć każdy z internautów na co dzień spotyka się z koniecznością wyrażenia zgody na zapisanie na jego komputerze plików tzw. ciasteczek (ang. cookies), to jednocześnie wciąż można spotkać strony internetowe, które ignorują ten obowiązek. Wynika to z przekonania, że użycie cookies jest możliwe także w oparciu o tzw. uzasadniony prawnie interes administratora. To jedna z podstaw prawnych wynikających z RODO . Niektórzy prawnicy rozciągali ją również na „ciasteczka”. Jak wynika z opublikowanych właśnie przez IAB Europe wytycznych, to niewłaściwe podejście. Sama branża przyznaje więc, że co do zasady wymaga to zgody użytkowników.