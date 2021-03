Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze problemy prawne związane z nową procedurą. Wariant drugi trybu podstawowego zakłada, że po złożeniu ofert zamawiający może prowadzić negocjacje i zaprosić do składania ofert dodatkowych. W nich oferenci mogą zaproponować lepsze warunki w ramach istniejących kryteriów (nie mogą one prowadzić do zmiany specyfikacji). W środowisku trwa dyskusja, czy prowadzenie tych negocjacji jest jedynie możliwością, czy też obowiązkiem zamawiającego. Niektórzy woleliby z nich zrezygnować, choćby ze względu na przyspieszenie procedur i ryzyko, że oferty dodatkowe będą zawierać rażąco niskie ceny. Inne pytanie – co w sytuacji, jeśli złożona zostaje tylko jedna oferta? Czy można negocjować tylko z jednym wykonawcą i to jego zaprosić do złożenia oferty dodatkowej?