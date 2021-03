To odpowiedź na krytykę ze strony biznesu. O zawartych w projekcie przepisach, które osłabiają prawo do obrony, mówi DGP Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan. Jak ocenia, co prawda proponuje się ochronę korespondencji przeszukiwanego z pełnomocnikiem, ale sprowadzona ona zostaje do fasady – z ochrony wyłączony zostaje prawnik korporacyjny, np. radca prawny zatrudniany w przedsiębiorstwie. Funkcjonariusz, wskazuje Zwoliński, będzie mógł „zapoznać się pobieżnie”, choć nie wiadomo, co to dokładnie znaczy, z chronionym materiałem. Ochrona taka ma dotyczyć tylko przeszukania, a nie np. kontroli i uprawnienia do żądania informacji, co rodzi ryzyko omijania ograniczeń przeszukania przez wykorzystywanie innych instytucji.