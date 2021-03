Skład orzekający uznał, że nie ma to znaczenia. „Zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa tylko z tego względu, żeby konkurujący wykonawca mógł zweryfikować te informacje pod kątem ewentualnego postawienia zarzutów wobec danej oferty” ‒ czytamy w uzasadnieniu wyroku. Polityka kadrowa i płacowa w firmie może podlegać ochronie. Przepis definiujący tajemnicę przedsiębiorstwa nie wyłącza tych informacji spod ochrony. Liczy się to, czy są to informacje techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, które nie są znane i łatwo dostępne, a firma podjęła działania w celu utrzymania ich w poufności. „Wyjaśnienia dotyczące kalkulacji cen jednostkowych oferty zawierają szczegółowe informacje, które posiadają wartość gospodarczą, a tym samym podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa. (...) Sposób kalkulacji ceny w zakresie kosztów poszczególnych składników cenotwórczych określonego wykonawcy należy zaliczyć do informacji, które stanowią niezwykle cenne źródło informacji dla konkurencji” ‒ zauważyła KIO.