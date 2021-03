W przetargach na systemy informatyczne takim często stosowanym kryterium pozacenowym jest poziom SLA (Service Level Agreement), czyli gwarantowana dostępność usług . W uproszczeniu – chodzi o to, jaki procent czasu system ma działać bezawaryjnie, czyli jak szybko będą usuwane usterki. Dotychczas kryterium to było uznawane za w pełni dopuszczalne. Zmienić to może jednak niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.