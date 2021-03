Niezależnie od tego skład orzekający uznał, że pozostałe wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości co do zaproponowanej ceny. Wykonawca nie przedstawił wyceny poszczególnych elementów oferty, a jeśli nawet to zrobił, to jego twierdzenia pozostawały gołosłowne. Dowody, które przedłożył, budziły zaś duże wątpliwości. Przedsiębiorca dostarczył m.in. zaświadczenie innej firmy, która zadeklarowała, że użyczy mu za darmo aż 16 samochodów specjalistycznych, gdyż z powodu pandemii i tak nie są one wykorzystywane. Co więcej, właściciel (a w zasadzie leasingobiorca) tych pojazdów sam miał opłacać za nie składki ubezpieczenia. Zdaniem KIO wiarygodność tego oświadczenia budzi poważne wątpliwości. Tym bardziej że odwołująca się firma ujawniła, że wskazane pojazdy w rzeczywistości są w tej chwili wykorzystywane do transportu niepełnosprawnych dzieci w jednej z dzielnic Warszawy.