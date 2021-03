– Reforma planowania przestrzennego to ogromny projekt. Zmiana w tym obszarze uznawana jest za konieczność przez każdego, z kim rozmawiam. Jednak za każdym razem, gdy przystępowano do prac w tej sprawie, pojawiały się głosy: „Po co cokolwiek zmieniać, już jesteśmy przyzwyczajeni do tej rzeczywistości. Reforma jest trudna, mamy problemy z infrastrukturą, ale jakoś to działa”. To wszystko powoduje, że mam jeszcze więcej determinacji do tego, by tę reformę wreszcie przeprowadzić. Niemal od początku wejścia w życie, w 2003 r., obecnie obowiązującej regulacji rozmawiamy o tym, jak niedoskonałe jest to prawo – zaznacza Anna Kornecka.