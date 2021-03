Po stronie deweloperów i banków znacznie zwiększy się biurokracja i utrudnione będą procedury prowadzenia rachunków powierniczych, a to może podnieść koszty prowadzenia rachunków mieszkaniowych i zwiększy koszty ogólne w firmach deweloperskich. Mimo naszych argumentów UOKiK nie zmienił zapisów i deweloper nadal będzie pozbawiony możliwości wypowiedzenia rachunku powierniczego bankowi, który np. staje przed widmem bankructwa. Sprawia to, że choć klienci nie stracą pieniędzy, bo zadziałają Bankowy Fundusz Gwarancyjny i DFG, niepotrzebnie mogą one przepaść. Kolejna wada tych rozwiązań związana jest z usuwaniem wad w mieszkaniach na koszt dewelopera, bez upoważnienia sądu . Naszym zdaniem to sprzeczne z kodeksem cywilnym. Niezrozumiała jest te decyzja o objęciu ustawą gotowych mieszkań z wydzieloną księgą wieczystą. To bariera, która nie występuje w podobnej sytuacji na rynku wtórnym.