Zwiększy się bezpieczeństwo nabywców. Kupno mieszkania lub domu jednorodzinnego to często jedyna i wyjątkowa transakcja w życiu konsumenta – tu nie może być miejsca na utratę pieniędzy, na to, żeby został z kredytem i niedokończoną budową. Musi mieć zapewnione pełne bezpieczeństwo, także w momencie załamania na rynku, którego nie można wykluczyć. W tej chwili na rynku budownictwa mieszkalnego panuje ożywienie. Czas hossy kiedyś może minąć, dlatego tak ważne są instrumenty gwarantujące pewność inwestycji, której wartość wynosi kilkaset tysięcy złotych i w wielu przypadkach jest obarczona wieloletnim kredytem. Są one równie istotne dla zachowania stabilności całego sektora. DFG i inne rozwiązania w projekcie to również ważny element w budowie długoterminowego zaufania do kontrahenta konsumenta, czyli firmy deweloperskiej.