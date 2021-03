I odnosi się do poszczególnych zarzutów, które w niedawnej rozmowie z DGP sformułował radca prawny PZFD Przemysław Dziąg. Pierwszy z nich dotyczy możliwości wstrzymywania przez banki wypłat transz dla deweloperów. Urząd odpowiada, że już teraz przepisy zobowiązują banki do kontroli dewelopera przed wypłatą z otwartego rachunku powierniczego. Nie precyzują jednak zakresu tych obowiązków. Po stronie deweloperów, w ocenie UOKiK, może to oznaczać niepewność co do zakresu tej kontroli i jej skutków.