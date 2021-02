To, ile istnieje takich stosunków, jest ważne, gdy spółka chce zakończyć współpracę z daną osobą. Jeżeli odwołuje ją z zarządu, to musi jeszcze dodatkowo wypowiedzieć np. zawartą umowę zlecenia. Jeżeli natomiast wypowie tylko umowę zlecenia, to dana osoba nadal będzie pełniła funkcję członka zarządu na podstawie powołania. Czyli w takim przypadku trzeba rozwiązać oba stosunki prawne. W stanie faktycznym wspomnianej sprawy sądowej spółka wypowiedziała tylko umowę zlecenia z członkiem zarządu. Sąd uznał, że wygaśnięcie umowy zlecenia nie spowodowało automatycznie zakończenia stosunku organizacyjnego. Osoba, z którą rozwiązano umowę zlecenia, formalnie nadal była członkiem zarządu spółki. Rozwiązanie stosunku organizacyjnego (odwołanie z funkcji, rezygnacja itp.) nie powoduje bowiem automatycznie rozwiązania stosunku obligacyjnego. Z kolei rozwiązanie stosunku obligacyjnego (wypowiedzenie np. umowy zlecenia) nie pociąga za sobą automatycznie rozwiązania stosunku organizacyjnego.