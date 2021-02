To kolejny spór o to, jakich określeń firmy mogą używać na wyłączność. Sformułowania odnoszące się do rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości czy pochodzenia geograficznego danego towaru lub usługi nie mogą zostać zarejestrowane. Chodzi o to, by każdy mógł ich używać do opisywania swych produktów. Dlatego np. wytwórca mebli nie zarejestruje znaku „najładniejsze krzesła”.