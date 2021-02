• Forma generowania. Należy wskazać, że takie potwierdzenie jest generowane najpierw w formie elektronicznej. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: „dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych”. Do takiego rozumienia dokumentu elektronicznego nawiązuje chociażby art. 14 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Abstrahując w tym miejscu od tego, czy do samej kontroli stosuje się przepis k.p.a., to na mocy tego aktu generalnie w sprawach administracyjnych przewiduje się obecnie możliwość załatwiania spraw w formie zarówno pisemnej, jak i elektronicznej, nie dając przy tym prymatu żadnemu z tych sposobów. Już z tego powodu potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów można posiadać i przedstawić w formie elektronicznej, np. na tablecie albo telefonie.

• Charakter wydruku. Dodatkowo warto zadać pytanie o charakter prawny wydruku, którego domagali się inspektorzy. Treścią wydruku jest „odzwierciedlenie” treści potwierdzenia wygenerowanego w systemie BDO. Wydruk taki jest co najwyżej „kopią” oryginalnego potwierdzenia w formie dokumentu elektronicznego. W tym przypadku chodzi bowiem o dokładne odzwierciedlenie treści dokumentu elektronicznego znajdującego się w systemie teleinformatycznym poprzez wydrukowanie tego dokumentu na urządzeniu wyjściowym komputera, np. na drukarce. Nie widzę więc powodów, dla których taki wydruk miałby być bardziej wiarygodny niż ten sam dokument w formacie PDF przed jego wydrukowaniem. Zdaje się, że za takim rozwiązaniem opowiedział się WSA w Białymstoku. Co prawda, uchylił on zaskarżone decyzje z powodu wadliwości protokołu, ale jednak gdyby nie przychylał się do stanowiska, że wystarczające jest okazanie potwierdzenia w postaci dokumentu elektronicznego na telefonie, nie byłoby potrzeby uchylenia tych decyzji. Na koniec wreszcie należy wskazać, że zgodnie z art. 7a par. 1 k.p.a., jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, to wątpliwości są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Zatem skoro istnieją wątpliwości co do tego, w jakiej formie kierujący środkiem transportu ma okazać potwierdzenie wygenerowane z BDO, powinny one być interpretowane na korzyść takiego podmiotu.