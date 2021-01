Zmiany w ustawie o prawach konsumenta wprowadzą hierarchię środków ochrony. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero później, o ile naprawa czy też wymiana okażą się np. nieopłacalne, będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, czyli żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Choć i dzisiaj sprzedawca może nie zgodzić się na zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny, to tylko wówczas, jeśli wymieni lub naprawi towar niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności. Teraz podstawowym uprawnieniem konsumenta ma być naprawa lub wymiana towaru, przy czym – jeśli wybrany przez niego sposób oznaczałby nadmierne koszty, to sprzedawca będzie mógł go zamienić (np. naprawić towar zamiast wymieniać go na nowy).