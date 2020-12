Jeden z wykonawców zapytał w trybie art. 38 ust. 1 p.z.p., czy dopuszczalne jest, aby przedmiotem oferty był sprzęt (analizatory immunochemiczne) i system informatyczny już dzierżawione przez zamawiającego na podstawie innej umowy z tym wykonawcą, jako że spełniają one wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzonego przetargu. Wykonawca argumentował, że „takie rozwiązanie byłoby korzystne dla zamawiającego, gdyż (…) bez szkody dla wydajności i dotychczas realizowanych oznaczeń na posiadanych już analizatorach będzie mógł wykonywać kolejne badania i zamawiający nie będzie musiał przeznaczać dodatkowej powierzchni na sprzęt, na którym oznaczałby jedynie kilka parametrów”. Zamawiający odpowiedział twierdząco na to pytanie i dokonał zmian w treści SIWZ. Mówiąc wprost, szpital miałby do nowych zadań użyć sprzętu, który wynajmuje już na podstawie odrębnej umowy.