Prąd był tańszy dzięki pomocy publicznej. Teraz państwo sprawdza, kto faktycznie miał do niej prawo.

30 czerwca 2026 zdecyduje o rachunkach za prąd firm i rolników

Ustawodawca dał firmom i producentom rolnym dodatkowy czas, ale nie bez powodu. Maksymalna cena energii, stosowana od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., była traktowana jako pomoc publiczna albo pomoc de minimis. A każda taka pomoc musi być rozliczona – na papierze.

Jeśli sprzedawca energii nie dostanie informacji o otrzymanej pomocy (albo jej korekty), będzie musiał cofnąć preferencję. Efekt? Przeliczenie zużycia według cen umownych, często znacznie wyższych niż limit ustawowy.

Spółki energetyczne ostrzegają: brak oświadczenia oznacza korektę rachunków za prąd

Największe firmy energetyczne już otwarcie mówią o skali problemu. W samym Tauronie wymagane dokumenty złożyło blisko 100 tys. przedsiębiorców, ale wciąż nie jest to komplet.

Według danych spółki:

oświadczenie przekazało ponad 87 proc. uprawnionych firm ,

, kilkanaście procent nadal ryzykuje korektę rachunków,

czasu na reakcję jest coraz mniej.

To właśnie ta grupa może najbardziej odczuć skutki spóźnienia.

Dlaczego oświadczenie o pomocy publicznej decyduje o cenie prądu

Cena maksymalna nie była automatyczną zniżką. To mechanizm pomocy, który obowiązywał tylko pod określonymi warunkami. Państwo obniżyło ceny energii, ale w zamian oczekuje informacji, czy wsparcie mieściło się w dopuszczalnych limitach. Brak dokumentu oznacza dla sprzedawcy jedno: nie może uznać, że pomoc została przyznana legalnie. A skoro tak – musi wrócić do zapisów umowy.

Wyższe rachunki za prąd i dopłaty wstecz. Co grozi firmom i rolnikom

Konsekwencje nie kończą się na jednym wyższym rachunku. W praktyce może chodzić o:

korektę faktur za cały okres II półrocza 2024 r.,

dopłatę różnicy między ceną maksymalną a ceną umowną,

problemy przy kolejnych rozliczeniach pomocy publicznej.

Dla energochłonnych firm to mogą być dziesiątki tysięcy złotych.

Jak złożyć oświadczenie o pomocy publicznej, by zachować maksymalną cenę prądu

Procedura jest prostsza, niż wielu się obawia. Informację o otrzymanej pomocy publicznej składa się u sprzedawcy energii elektrycznej, u którego odbiorca korzystał z ceny maksymalnej w drugiej połowie 2024 roku. Informację składamy według wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Można to zrobić na kilka sposobów:

online – przez formularz udostępniony przez sprzedawcę energii,

– przez formularz udostępniony przez sprzedawcę energii, listownie – liczy się data nadania,

– liczy się data nadania, osobiście – w punkcie obsługi klienta.

Całość zajmuje kilka minut, a stawką są realne pieniądze.

Rolnicy też muszą złożyć oświadczenie. Nie tylko duże gospodarstwa są objęte obowiązkiem

Obowiązek dotyczy nie tylko klasycznych firm. Producenci rolni, którzy korzystali z maksymalnej ceny energii, również muszą złożyć informację lub jej korektę. Niezależnie od skali działalności – liczy się fakt skorzystania z mechanizmu. Wielu rolników zakładało, że preferencyjna cena „należała się z urzędu”. Teraz okazuje się, że bez dokumentu może zostać cofnięta.