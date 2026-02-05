- 30 czerwca 2026 zdecyduje o rachunkach za prąd firm i rolników
- Spółki energetyczne ostrzegają: brak oświadczenia oznacza korektę rachunków za prąd
- Dlaczego oświadczenie o pomocy publicznej decyduje o cenie prądu
- Wyższe rachunki za prąd i dopłaty wstecz. Co grozi firmom i rolnikom
- Jak złożyć oświadczenie o pomocy publicznej, by zachować maksymalną cenę prądu
- Rolnicy też muszą złożyć oświadczenie. Nie tylko duże gospodarstwa są objęte obowiązkiem
Prąd był tańszy dzięki pomocy publicznej. Teraz państwo sprawdza, kto faktycznie miał do niej prawo.
30 czerwca 2026 zdecyduje o rachunkach za prąd firm i rolników
Ustawodawca dał firmom i producentom rolnym dodatkowy czas, ale nie bez powodu. Maksymalna cena energii, stosowana od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., była traktowana jako pomoc publiczna albo pomoc de minimis. A każda taka pomoc musi być rozliczona – na papierze.
Jeśli sprzedawca energii nie dostanie informacji o otrzymanej pomocy (albo jej korekty), będzie musiał cofnąć preferencję. Efekt? Przeliczenie zużycia według cen umownych, często znacznie wyższych niż limit ustawowy.
Spółki energetyczne ostrzegają: brak oświadczenia oznacza korektę rachunków za prąd
Największe firmy energetyczne już otwarcie mówią o skali problemu. W samym Tauronie wymagane dokumenty złożyło blisko 100 tys. przedsiębiorców, ale wciąż nie jest to komplet.
Według danych spółki:
- oświadczenie przekazało ponad 87 proc. uprawnionych firm,
- kilkanaście procent nadal ryzykuje korektę rachunków,
- czasu na reakcję jest coraz mniej.
To właśnie ta grupa może najbardziej odczuć skutki spóźnienia.
Dlaczego oświadczenie o pomocy publicznej decyduje o cenie prądu
Cena maksymalna nie była automatyczną zniżką. To mechanizm pomocy, który obowiązywał tylko pod określonymi warunkami. Państwo obniżyło ceny energii, ale w zamian oczekuje informacji, czy wsparcie mieściło się w dopuszczalnych limitach. Brak dokumentu oznacza dla sprzedawcy jedno: nie może uznać, że pomoc została przyznana legalnie. A skoro tak – musi wrócić do zapisów umowy.
Wyższe rachunki za prąd i dopłaty wstecz. Co grozi firmom i rolnikom
Konsekwencje nie kończą się na jednym wyższym rachunku. W praktyce może chodzić o:
- korektę faktur za cały okres II półrocza 2024 r.,
- dopłatę różnicy między ceną maksymalną a ceną umowną,
- problemy przy kolejnych rozliczeniach pomocy publicznej.
Dla energochłonnych firm to mogą być dziesiątki tysięcy złotych.
Jak złożyć oświadczenie o pomocy publicznej, by zachować maksymalną cenę prądu
Procedura jest prostsza, niż wielu się obawia. Informację o otrzymanej pomocy publicznej składa się u sprzedawcy energii elektrycznej, u którego odbiorca korzystał z ceny maksymalnej w drugiej połowie 2024 roku. Informację składamy według wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Można to zrobić na kilka sposobów:
- online – przez formularz udostępniony przez sprzedawcę energii,
- listownie – liczy się data nadania,
- osobiście – w punkcie obsługi klienta.
Całość zajmuje kilka minut, a stawką są realne pieniądze.
Rolnicy też muszą złożyć oświadczenie. Nie tylko duże gospodarstwa są objęte obowiązkiem
Obowiązek dotyczy nie tylko klasycznych firm. Producenci rolni, którzy korzystali z maksymalnej ceny energii, również muszą złożyć informację lub jej korektę. Niezależnie od skali działalności – liczy się fakt skorzystania z mechanizmu. Wielu rolników zakładało, że preferencyjna cena „należała się z urzędu”. Teraz okazuje się, że bez dokumentu może zostać cofnięta.
