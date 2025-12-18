Nowelizacja ma na celu wdrożenie przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Według przepisów prezes UKE i przewodniczący KRRiT (w przypadku treści wideo) będą mogli blokować internetowe treści naruszające dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, a także te, których rozpowszechnianie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego. Od decyzji prezesa UKE i przewodniczącego KRRiT nie jest przewidziane odwołanie, ale autor zablokowanej treści będzie mógł wnieść sprzeciw do sądu powszechnego.

Zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności. Komisja popiera najważniejszą poprawkę Senatu

W wersji przyjętej przez Sejm decyzje UKE lub KRRiT o blokowaniu nielegalnych treści w internecie mogły podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności, „jeżeli jest to niezbędne ze względu na rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody albo interes społeczny”. Senat przyjął jednak poprawkę znoszącą klauzulę natychmiastowej wykonalności decyzji prezesa UKE i KRRiT. Teraz decyzje o blokowaniu będą wykonywane dopiero, gdy upłynie termin złożenia sprzeciwu do sądu przez stronę, której treści zostały zablokowane.

To najważniejsza poprawka wprowadzona przez Senat, ponieważ to, czy nadzór nad blokowaniem treści będzie mieć sąd, czy prezes UKE, było punktem spornym między opozycją a rządem.

Wieczorem na posiedzeniu plenarnym, komisja będzie rekomendowała przyjęcie jej przez Sejm. Komisja cyfryzacji opowiedziała się jedynie przeciw kilku zmianom legislacyjno-redakcyjnym w ustawie, co rekomendowało biuro legislacyjne Sejmu.

Najważniejsze poprawki, których przyjęcie rekomenduje komisja cyfryzacji

- rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie nakazu podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom, polegających na uniemożliwieniu dostępu do nielegalnych treści, o uprawnionych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych;

- okolicznością uzasadniającą wniosek o wydanie nakazu usunięcia ograniczeń dostępu do treści będzie nałożenie ograniczenia w następstwie błędu;

- przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie zobowiązany publikować na stronie internetowej urzędu obsługującego treść decyzji wydanej w postępowaniu nakazowym;

- zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji prezesa UKE i przewodniczącego KRRiT;

- procedurze zablokowania będzie mogło podlegać tylko nawoływanie do czynu zabronionego, a nie jak w przyjętej przez Sejm ustawie - także pochwalanie tego czynu;

- dodano przepis, który będzie stanowił podstawę wykreślenia wpisu z rejestru domen, a także określa obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego związany z tym wykreśleniem;

- korespondencja w postępowaniach nakazowych i postępowaniach administracyjnych będzie mogła być kierowana na adres do doręczeń elektronicznych, na adres punktu kontaktowego lub w inny uzgodniony sposób;

- rozszerzenie katalogu osób podlegających karom z powodu łamania przepisów - o członków personelu czy przedstawicieli firm, które dostarczają usługi hostingowe.