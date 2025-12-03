Oznaczałoby to brak możliwości jej uchylenia i niemożność przesłuchania profesjonalnego pełnomocnika w sprawie objętej taką tajemnicą. Petycja NRA to efekt kilku głośnych spraw. Chodzi m.in. o przeszukanie i zabezpieczenie dokumentacji przez prokuraturę w kancelarii mecenasa Romana Giertycha w 2020 r. oraz wykorzystanie w 2024 r. przez śledczych wiadomości SMS wymienianych między Januszem Palikotem a mec. Jackiem Dubois.
Nieprzychylnym okiem na postulaty adwokatów patrzą jednak prokuratorzy. – Jeżeli zgodzilibyśmy się na ustanowienie tajemnicy adwokackiej tajemnicą bezwzględną, to musielibyśmy wytłumaczyć np. dziennikarzom, dlaczego ich sekret ma charakter względny. Przecież tak jak tajemnica adwokacka jest prawem klienta, tak tajemnica dziennikarska jest prawem informatora, który w pełnym zaufaniu rozmawia z dziennikarzem – argumentuje prokurator Piotr Kosmaty.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję