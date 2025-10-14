Szczekanie psów, szczególnie w nocy lub przez wiele godzin w ciągu dnia, to problem, który dotyka coraz większej liczby mieszkańców polskich miast i miasteczek. Dla zdecydowanej większości ludzi tego rodzaju hałas należy do katalogu codziennych odgłosów, do których po prostu trzeba przywyknąć. Okazuje się jednak, że dla niektórych jest on szczególnie uciążliwy.

Z pisma nadesłanego do rzecznika praw obywatelskich przez jedną ze zmagających się z tym problemem osób wynika, że jest ona bezsilna wobec szczekającego psa jej sąsiadów. Ten obywatel, „powołując się na przykłady z innych państw, postuluje wprowadzenie regulacji wprost zobowiązującej osoby utrzymujące zwierzęta domowe do zapewnienia im opieki w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu lub długotrwałego zakłócania spokoju otoczenia”. Opisy podobnych przypadków cyklicznie pojawiają się na łamach prasy lokalnej, do której zgłaszają się udręczeni hałasem i - jak twierdzą - cierpiący na bezsenność sąsiedzi miłośników czworonogów.

RPO pochylił się nad tym postulatem i zlecił analizę obowiązujących dziś przepisów. Wynika z niej, że obecnie nie ma narzędzi prawnych, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom petenta zwracającego się o pomoc do prof. Marcina Wiącka. Sprawą zajął się jeden z zespołów w biurze RPO, a jego dyrektor Piotr Mierzejewski zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o interwencję.

Brak kar dla właścicieli psów

„Jedynym relatywnie skutecznym narzędziem, w jakie polskie prawo wyposaża osoby narażone na hałas (spowodowany szczekaniem psa – red.), jest możliwość skierowania powództwa do sądu powszechnego w reżimie ochrony dóbr osobistych lub ochrony posiadania nieruchomości” – czytamy w liście do resortu klimatu. Z przeprowadzonej przez biuro RPO analizy prawnej wynika również, że w odniesieniu do tego problemu nie da się wykorzystać żadnych środków administracyjnych oraz sankcji przewidzianych w kodeksie wykroczeń. Wynika to stąd, że odgłosy wydawane przez psa albo innego czworonożnego domownika trudno uznać za „umyślne”. Zaś z orzecznictwa Sądu Najwyższego (np. wyrok SN 30 września 2002 r., sygn. III KKN 327/02) jasno wynika, że tylko umyślne działania można zakwalifikować jako wykroczenie.

Przedstawiciel RPO zauważa, że ukształtowane przez lata orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 września 2025 r., sygn. III OSK 1227/22) stoi na przeszkodzie formułowaniu przez rady gmin „obowiązków odnoszących się do utrzymywania zwierząt domowych na nieruchomościach prywatnych” i zamieszczaniu ich w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach, które stanowią część prawa lokalnego. Dlatego też zdaniem Piotra Mierzejewskiego konieczna jest interwencja ustawodawcy. W związku z tym dyrektor zespołu w biurze RPO prosi resort klimatu o „wyrażenie opinii odnośnie do zasadności zmiany zakresu delegacji dla rad gmin do stanowienia regulaminów utrzymania czystości i porządku w sposób, który dopuszczałby określanie w tych regulaminach zasad utrzymywania zwierząt domowych na nieruchomościach prywatnych”.